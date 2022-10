Ayudas de 350 euros para renovar la caldera: requisitos para solicitarla

Durante la inauguración del Foro Madrid, capital de la internacionalización iberoamericana, organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que las ayudas del Plan Renove de Calderas podrán solicitarse desde esta misma semana.

Los madrileños podrán recibir hasta 350 euros para cambiar su caldera por una nueva "que consiga reducir el consumo de gas un 20%". En este plan, el Gobierno regional invertirá 5,1 millones de euros, "la mayor cantidad destinada hasta la fecha por la Comunidad de Madrid para este fin".

Se podrán sustituir más de 15.000 calderas, por lo que cerca de 37.000 madrileños verán como se reduce su consumo de calefacción y agua caliente y, con ello, su factura mensual

Quién puede beneficiarse de la ayuda

Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas o jurídicas titulares o arrendatarias de la vivienda en la que esté ubicada la instalación de uso doméstico, situada en la Comunidad de Madrid, que realicen la actuación subvencionable en los términos y condiciones establecidos.

La cuantía de las ayudas está sujeta al tipo de equipo instalado:

En el caso de calderas de condensación, 350 € por vivienda.

En el caso de calentadores estancos de bajo NOx, 150 € por vivienda.

Estos incentivos están limitados a un máximo del 25% del coste elegible (IVA no incluido). Se entenderá por coste elegible la suma de todas las partidas originadas por la reforma de la instalación.

No se considerará coste elegible el IVA, ni todo aquel pago que no haya sido efectuado a través de medio bancario. En caso de que el pago realizado y justificado no corresponda a la totalidad del importe de la inversión subvencionada, la ayuda se minorará proporcionalmente.

Requisitos para solicitarla

El procedimiento a seguir para acceder a las ayudas del Plan Renove de Calderas y Calentadores Individuales:

La persona física o jurídica interesada en beneficiarse de las ayudas del P lan Renove deberá acudir a una Empresa Instaladora Adherida al mismo (consulte el listado de instaladores adheridos).

interesada en beneficiarse de las ayudas del P deberá acudir a una Empresa Instaladora Adherida al mismo (consulte el listado de instaladores adheridos). La Empresa Instaladora Adherida rellenará y obtendrá la Solicitud de Inscripción al Plan Renove de Calderas y Calentadores Individuales. Dicha solicitud deberá ser firmada por el interesado en solicitar la ayuda y remitida a la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid , asignándose en ese momento un Código de Validación del Incentivo (COVI) y efectuándose la reserva de crédito.

, asignándose en ese momento un Código de Validación del Incentivo (COVI) y efectuándose la reserva de crédito. Dentro de los noventa días naturales a partir de la fecha de asignación del COVI, y siempre que se haya realizado la actuación subvencionable, la Empresa Instaladora Adherida remitirá la documentación necesaria (consulte de forma detallada la documentación a aportar).

En el caso de que la Solicitud de Ayuda y documentación referidas no sean remitidas dentro de los noventa días naturales desde la fecha de asignación del COVI, se cancelará la solicitud de ayuda y se procederá a la anulación de la reserva de crédito.

Si en la revisión de la documentación remitida, ésta resultara incorrecta, se concederá un plazo de diez días hábiles para la subsanación de defectos o errores. Transcurrido dicho plazo sin que haya tenido lugar la subsanación, se dará al solicitante por desistido en su solicitud.