La Audiencia Nacional levanta la suspensión cautelar de las exhumaciones en Cuelgamuros

Unos días después de avalar la solicitud de medidas cautelarísimas presentadas por Abogados Cristianos, la Audiencia Nacional ha anunciado que retira la paralización de los trabajos de exhumación en el Valle de Cuelgamuros, antes conocido como Valle de los Caídos.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de la Audiencia Nacional responde así a las alegaciones planteadas por Patrimonio Nacional, que en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática comenzó el pasado mes de junio a realizar trabajos de exhumación en la zona.

La Audiencia Nacional atiende a las alegaciones

El pasado día 14 de diciembre, el mismo juzgado paralizó los trabajos al atender a las medidas cautelarísimas solicitadas por la Fundación de Abogados Cristianos, que en representación de la nieta de una de las mujeres enterradas en Cuelgamuros argumentaban que los trabajos atentaban contra el derecho fundamental a la libertad religiosa y a la digna sepultura. La Audiencia Nacional, sin embargo, ha terminado por atender a las alegaciones que, dentro de plazo, ha presentado Patrimonio Nacional.

Según ha indicado el magistrado, las exhumaciones se están realizando en una ubicación diferente de los restos que se quieren proteger, "por lo que no existiría en principio una urgencia cautelar tan inmediata como parece manifestarse". Además, la resolución indica que los trabajos se están realizando en base a resoluciones jurídicas anteriores, y no "en vía de hecho". Por esto, argumenta el magistrado, no cabe paralizar los trabajos mediante la vía de la medida cautelar.

Sobre esta decisión se ha pronunciado ya el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que en su cuenta de X ha defendido los trabajos de exhumación manifestando que "la reparación y la restitución de la dignidad son actos de justicia".

Abogados Cristianos, por otro lado, ha publicado esta misma mañana otro mensaje, con motivo de la celebración del sorteo de lotería: "Para nosotros la mayor lotería es que se respeten los derechos fundamentales y que se deje de perseguir a los cristianos".

El pasado mes de septiembre, la Audiencia Nacional, - a través del juzgado Contencioso-Administrativo número 10- anuló las licencias de obra emitidas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial - población cercana a Cuelgamuros- impidiendo que Patrimonio pudiese acceder a las criptas y realizar los trabajos de exhumación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista