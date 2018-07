La Comunidad de Madrid ofrece ya el Servicio de Pruebas Rápidas de VIH en nueve centros

Además, un equipo de mediadores sociales trabajan en estos dispositivos, ubicados en los barrios de Justicia, Los Cármenes, Alameda, Lavapiés, Segovia, Cortes y San Cristóbal, en Madrid capital; en el de Las Fronteras, en Torrejón de Ardoz, y el de Alcalá, que se ha incorporado este martes a la realización de la prueba.

La presidenta regional Cristina Cifuentes ha expresado, en el Día Mundial de la lucha contra el Sida, el compromiso del Gobierno regional de seguir trabajando para erradicar la enfermedad, para lo cual la Comunidad de Madrid impulsa más de 100 proyectos de investigación en los hospitales de la región.

"Hemos puesto el lazo rojo en el balcón -de la Casa de Correos en Sol- en solidaridad con todos los enfermos y para hacer un llamamiento", ha dicho Cifuentes, ya que "el hecho de que en Madrid el sida esté descendiendo y el número de infecciones por VIH se mantenga estable no significa haya que bajar la guardia".

Un total de 19.256 pacientes son atendidos actualmente con terapias antirretrovirales en la sanidad madrileña, que destina 166 millones de euros a estos tratamientos, y la tasa de infección se mantiene estable en la región, con 886 casos registrados en 2014.

La percepción del riesgo ha disminuido entre los jóvenes, según la presidenta que ha hecho un "llamamiento a que se mantengan en alerta", ya que se están dando "muchos casos en personas jóvenes" y, aunque casi no hay muertes por la enfermedad, "eso no significa que no exista", ha añadido la presidenta.

Cifuentes ha destacado una investigación del hospital Gregorio Marañón, según la cual iniciar el tratamiento antirretroviral en bebés en las 12 primeras semanas de vida reduce más de 6 veces la carga viral.

En el trabajo, publicado en la revista Clinical Infectious Diseases, se utilizaron técnicas moleculares punteras para cuantificar células que albergaban ADN viral en su interior, y se ha demostrado que el tratamiento precoz juega un papel clave para conseguir que el VIH no replique y no vuelva a aparecer cuando a los niños se les suspenda el tratamiento, es decir, la "cura funcional".

La presidenta ha llamado a mantener las precauciones en prácticas sexuales de riesgo y a hacerse la prueba cuanto antes, ya que los sistemas de diagnóstico precoz están atendiendo a todos los usuarios que lo demandan y les da el resultado en 30 minutos.

Según el Registro del VIH, el 45,5% de los pacientes ha nacido fuera de España, el principal mecanismo de transmisión es sexual, y predomina la infección de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. La media de edad al diagnóstico es de 35 años.

Así lo ha manifestado Cifuentes tras el Consejo de Gobierno, que ha analizado el desarrollo de más de un centenar de proyectos de investigación sobre VIH y el sida en la región.

A los nueve centros que realizan la prueba rápida, hay que añadir el Centro Sanitario Sandoval, al que puede dirigirse cualquier persona que resida en la Comunidad, y desde 2010 una Unidad Móvil realiza la prueba rápida de sida y sífilis en toda la región.