Libros para no engordar

Comenzamos hablando de una agenda que me ha parecido diferente y peculiar, la Agenda Gourmet 2020 editada por Oberón y cuyo autor, Sebastián Simón, autor del blog gastronómico Gourmet Like Me, acaba de publicar. Repleta de deliciosos contenidos y, además, con un fin solidario porque el 50% de los derechos será destinado a Acción Contra el Hambre. Incluye en 240 páginas todos los contenidos habituales que una agenda debe tener (planificador anual, vista mensual y dos páginas para cada semana, hojas de anotaciones, etc.), además de otras muchas herramientas útiles para todo foodie que se precie. No le faltan recetas originales para cada momento del año, recomendaciones de frutas, verduras y pescados de temporada, reseñas de libros de cocina y películas gastronómicas que no debes perderte, frases inspiradoras de grandes chefs, calendario de días mundiales relacionados con la gastronomía, eventos gastronómicos en España y espacios prácticos para anotar la lista de la compra semanal, escapadas gourmet a destinos nacionales e internacionales y apartados para reseñar vinos y cervezas como un catador profesional.

Otro magnífico libro editado por el crítico gastronómico Pepe Barrena, comunicador, productor audiovisual, premio nacional de gastronomía, promotor de festivales como Cinegourland, y de todo lo que se proponga ha escrito para Planeta Gastro Revolution, un menú tan apasionante como el que aparece en estas páginas. Una revolución que lleva 3 décadas desde que se inició el movimiento de vanguardia de la cocina española que llegó a nivel mundial, protagonizada por algunos de los mejores chefs del planeta, que sentaron cátedra y estilo con platos como los que aquí se ofrecen y que han sido seleccionados y comentados por Barrena con criterios de valoración como la sensación global, la estética, la interpretación de recetas clásicas o populares.

Diario de sabores y dichas de la editorial Trea es una recopilación de historias de comidas y de bebidas que le gustaron al protagonista, Vicente Clemente, un abogado con un piquito de oro, al que le gusta esto del comer y beber. Es un libro de viajes al interior y por el exterior, de referencias literarias, de vivencias, de experiencias… Cada uno de sus capítulos, que se ofrecen ordenados cronológicamente, encierra un sabor, un plato que le evoca recuerdos y del que resulta una historia completa, con Ascanio, como protagonista imaginario, y su otro yo, un particular Pepito Grillo, donde recorren cada una de las vivencias en torno a un sabor o receta.

Y un imprescindible y un libro muy gato, Madrid Gastro: La Nueva Movida. Si la capital fue en los 80 cuna de un movimiento cultural con la música como protagonista, en el siglo XXI son los cocineros quienes se han puesto al frente de un movimiento guiado por el sabor, según las autores. La obra con la que debuta el sello editorial Abalon Books y desarrollada en colaboración con la Academia Madrileña de Gastronomía, está escrita por Alberto Fernández Bombín e incluye fotografías del fotógrafo Luis de las Alas sobre los 16 restaurantes que marcan el ritmo de esta "nueva Movida". Muchos de sus cocineros han pasado por elBulli, pero también por el Balzac de Andrés Madrigal, el Arce de Iñaki Camba, El Amparo de Carlos Posadas o Las Rejas de Manolo de la Osa, maestros de una generación que ha cambiado el panorama de la restauración creando "un estilo madrileño".

En la Mesa con Leonardo Da Vinci, es el libro de la periodista y escritora Eva Celada para Planeta. El libro está estructurado en diecinueve capítulos que tratan sobre la alimentación de Da Vinci en su infancia en la Toscana rural; su vegetarianismo y amor por la naturaleza, de su único libro de recetas y sus listas de la compra de alimentos, de sus ensayos y experimentos en la cocina, de lo que se ponía en la mesa de su propia casa, de su actividad como productor de aceite y también como bodeguero y experto en vinos. También de cómo se alimentaba cuando pintaba. Una vuelta al pasado, al origen.

Y guías de restaurantes de la Comunidad de Madrid para este año que yo uso como referentes para saber dónde ir, por tipo de cocinas, precios, locales recomendados, platos estrella, barrios, días de apertura, etc, están la Guía Metrópoli y Guía Macarfi, fidedignas, con las propuestas más interesantes de Madrid y con la que nunca te pillará un amigo o familiar en un renuncio cuando te pidan ese sitio especial donde ir…