Guerra a la celulitis

A la celulitis le gustan las mujeres. El 80% de las personas que la sufren, son féminas aunque a veces también se acopla a algún que otro hombre. Dicen que la culpa es de la genética, de determinadas posturas corporales, de las hormonas, del tabaco, de la ropa ajustada, de la mala alimentación…

Digan lo que digan lo cierto es que todo puntúa. Pero las verdaderas causas se resumen en dos: exceso de grasa y retención de líquidos. Esos son los dos verdaderos caballos de batalla a los que hay que tumbar y lo dice Paula Rosso, doctora de [[LINK:EXTERNO|||http://corporalmc.com/|||Corporal M+C]], donde he encontrado el programa mas completo para luchar contra esa pesadilla de nombre celulitis y de apellido para siempre. Porque solución definitiva no tiene. Tiene tratamiento.



Pero insisto, es una lucha continua. Primero hay que hacer un tratamiento de choque para revertir la celulitis y después otro para mantenerla a raya.

Como decía, la celulitis puede tener su origen en un exceso de grasa, en la retención de líquidos o en las dos cosas. Por lo tanto, el diagnóstico es decisivo a la hora de definir el tratamiento. Pero… ¿como saber si es por una cosa u otra? Corporal M+C es de los pocos centros donde eliminan toda duda echando mano de la tecnología hospitalaria.

Con una ecografía de la zona ven la cantidad de grasa, el líquido retenido y el colágeno que tienes. Y con el analizador de la composición corporal la grasa, líquido y musculo distribuida en brazos, piernas, abdomen…Si el problema es un exceso de grasa, dieta. Pero si el origen es una retención de líquido- porque nuestro sistema linfático funciona mal- hay que ponerse cuanto antes manos a la obra para que esta celulitis no evolucione a una celulitis fibrosa y nos duela.

El sistema linfático es uno de los más importantes de nuestro cuerpo y uno de los más desconocidos. Drena todas nuestras toxinas y por lo general no funciona como debería en el sexo femenino. Para ponerlo a trabajar como Dios manda, solo hay una forma. Con masaje. Lo difícil de este tipo de masaje- muy suave que parece que no te estén haciendo nada- es encontrar profesionales que lo hagan bien. Y que hagan que elimines esa linfa que está provocando, entre otros males, que tu volumen corporal se haya casi duplicado y que no puedas con tus piernas. Además de la celulitis, claro.



Al masaje linfático le sigue la mesoterapia, la radiofrecuencia, la electro-estimulación…No hay un plan común. Hay un tratamiento diferente para cada persona al igual que hay una micronutrición también personalizada para ayudar desde dentro a combatir el problema.

La celulitis hay que revertirla y después, mantenerla a raya. Así que necesita tiempo. Milagritos los domingos. Si con la semana santa, ves el problema, ponte en marcha para llegar al verano estupenda. Pero hay que colaborar. Hay que seguir unas pautas alimenticias y hacer actividad física.

Esto es una cultura. La de cuidarse. La del Well-being.

Mil besos