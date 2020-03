Ángel Garrido: "Lo principal es que no se use el transporte público, que no se salga de casa si no es imprescindible"

El consejero de Transporte de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido , ha insistido en la necesidad de que todo los organismos estatales actúen en colaboración. " Toca trabajar conjuntamente , los ciudadanos no nos perdonarían no hacerlo así". Además, agradece el uso que se está haciendo de todo tipo de transporte, tanto de usuarios como de conductores. "Ayer hubo incidencias en Cercanías, alguna aglomeración. A veces las cosas no sales como uno quiere, pero hoy ha transcurrido todo con normalidad ".

Ángel Garrido, consejero de Transporte de la Comunidad de Madrid, reconoce que el primer día de uso de transporte público, ayer lunes, las cosas no salieron bien, pero este martes la cosa se ha dado mejor. El descenso de viajeros ha sido de un 85%. Ayer hubo incidencias en Cercanías, alguna aglomeración. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero hoy ha transcurrido todo con normalidad”. Insiste en la colaboración ciudadana. Lo principal es que no se use el transporte publico, que no se salga de casa si no es imprescindible.

Sobre las medidas que se están siguiendo, “se desinfecta siguiendo las recomendaciones”, “también las estaciones más concurridas”. Agradece el trabajo de y la colaboración de los ciudadanos .“Nuestros conductores están haciendo un esfuerzo titanio, habrá que reservar porque nos van a hacer falta más adelante”. “Estamos viendo los ofrecimientos de tanta gente. Hay que agradecerlo”. Insiste en que “la Comunidad y la sociedad está volcada. Esto es cosa de todos”.

