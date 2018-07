¡Un año menos!

No hemos descubierto el elixir de la juventud, pero tenemos pócimas.

No hemos podido invertir la ley de la gravedad, pero si amortiguarla. No hemos logrado parar el envejecimiento, pero lo hemos ralentizado. Y lo hemos hecho sin tunearnos. Sin cambiar nuestra cara. Sin escuchar ¿Qué te has hecho? sino ¡Que bien estás!

Con esa máxima por principio, durante un año hemos llenado el vacío de información que hay de las terapias, tratamientos y productos con los que podemos ganarle unos años al tiempo. Y es que, de nada sirven los avances científicos, si luego esos logros no podemos comunicarlos. Innovación donde se invierten cientos de millones anuales del sector de la belleza, que pierden fuerza si no sabemos comunicar sus avances. El 2011 ha sido especialmente activo y es difícil elegir unos pocos. Pero si tuviera que hacer una lista de los must.

En nutrición: me quedo con Sucralín, el primer edulcorante 0º calorías extraído del azúcar, que se puede hornear y es apto para diabéticos.

En deporte: las zapatillas ZigTech de Reebok. Con ellas puedes correr lo que quieras sin hacer sufrir a las articulaciones.

En cosmética facial: Retinage Filler de Germaine de Capuccini. Un concentrado de belleza que te deja la piel como nueva.

En nutricosmética: las capsulas ESDOR. Contienen cientos de polifenoles de las uvas tempranillo de la bodega Mataromera, con los que luchar por dentro, contra la oxidación de las células.

Y en medicina estética: Uff que difícil! En facial el efecto mas espectacular lo he visto en el tratamiento corrector de ojeras y bolsas del doctor Moisés Amselem y en corporal sin duda, me quedo con la Intralipoterapia de la Clínica Menorca donde con Aqualix y mucha técnica disuelven esa grasa localizada con la que no han podido ni dietas, ni deportes.

Se acaba 2011 dando paso a un año donde habrá muchos avances en la Medicina antiedad y aquí estará 30ytantos, para contártelos.



Feliz Navidad

Feliz año menos