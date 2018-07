Dimite el secretario general de Podemos Alcorcón por el "acoso" de Ramón Espinar

Según ha confirmado el propio partido a través de las redes sociales, Álvarez, que fue elegido hace dos años secretario general de Podemos Alcorcón, presentó en el día de ayer su dimisión.

"El Consejo de Coordinación autonómico está dedicándose a cargarse a todos los que no les apoyaron en el proceso interno", ha asegurado a Efe Álvarez, quien ha comparado su caso con lo que le ha sucedido al anterior portavoz regional del partido, José Manuel López, y otras cinco personas que "se cargaron la semana pasada".

Álvarez, que apoyó en las primarias de Madrid a la candidatura errejonista de Rita Maestre, ha dicho también sentirse "totalmente ninguneado" desde que Ramón Espinar accediera al control regional del partido hasta el punto de "cortarles la financiación", por lo que se han visto obligados a "cerrar" la sede que tenían en el municipio.

Además, ha explicado que Espinar nunca se ha puesto en contacto con él desde que es secretario general regional, a pesar de ser su homólogo en el municipio, y que "ni les llamaron" para la manifestación convocada contra el alcalde de Alcorcón, David Pérez, por sus palabras contra el feminismo.

"Yo tengo mi vida, yo no cobro del partido ni me he presentado a ninguna elección para cobrar de la política, por lo que no aguantaba así", ha explicado el ya ex secretario general de Podemos Alcorcón, que ha insistido en que su dimisión "no tiene nada que ver con una posición entre los pablistas o errejonistas".

Una vez aceptada la dimisión de Álvarez, desde Podemos Alcorcón han anunciado que, en el ejercicio de sus funciones, el Consejo Ciudadano ha decidido asumir la dirección colegiada del partido a nivel local y ha nombrado como nuevo portavoz provisional a Rodrigo Rodríguez.