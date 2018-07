El 'Día del bañador opcional' llegará el 24 de julio a una piscina municipal de Arganzuela

Según ha informado a Europa Press el presidente de la Federación Española de Naturismo (FEN) y la Asociación para el Desarrollo del Naturismo (ADN), Ismael Rodrigo, el objetivo de la iniciativa es "normalizar la desnudez como una manera más de bañarse", creando un modelo "en el que algo que no se necesita, como es el bañador, no sea obligatorio usarlo".

En este sentido, Rodrigo ha explicado que los bañistas que se acerquen a la piscina ese día serán advertidos de la iniciativa tanto a través de carteles en las instalaciones como al comprar su entrada en taquilla. "Los bañistas son avisados con antelación para que quienes no quieran, no vayan, pero no es una idea reivindicativa y es completamente legal y opcional", ha matizado.

El presidente de la asociación ha señalado que de los 21 distritos madrileños, el único que ha respondido positivamente a la iniciativa por el momento ha sido el distrito de Arganzuela. "Es un pacto con los organismos. Concretamente a la piscina le pedimos que se asegure que toda persona que acceda a la zona de baño sepa que ese día habrá gente desnuda y el Ayuntamiento es el encargado de enviar la petición a los diferentes distritos", ha aclarado.

Rodrigo ha insistido en que el éxito de la iniciativa no es "que la piscina se llene", sino "lo que mide el éxito del programa es la tolerancia". Además, ha puntualizado que la iniciativa "no tiene ningún tipo de relación con ninguna política partidista" ya que "es una asociación que pertenece a todos los partidos".

En definitiva, "la iniciativa busca aportar valores positivos hacia el cuerpo humano y queremos transmitir esta idea de una manera sencilla para que la gente pueda decidir", ha finalizado.