El derrumbe de otro edificio en Madrid obliga a desalojar a varias familias

Sara Rodríguez, vecina del inmueble de la escalera C, la parte que por ahora no se ha derrumbado -como sí ha ocurrido ya con la A y en parte de la B-, cuenta, tras pasar la noche en casa de una amiga, que no sabe como está su casa.

Salió de su casa de alquiler "con lo puesto" y, como no le dan autorización a entrar, no sabe cómo están sus cosas. Por ello, su deseo es entrar a su casa a recuperar sus pertenencias.

Es el segundo derrumbe que se produce en Madrid en las últimas dos semanas, tras el del edificio de Carabanchel.

Según el jefe de guardia del equipo de bomberos que se desplazó a la zona, Roberto Moreira, explia que la posible causa del derrumbe del edificio es la eliminación de un pilar que sostenía el peso de la fachada. Además, indica que a falta de completar la investigación, "todo apunta" a que la eliminación en origen o en obras posteriores de algún "machón de fachada" ha provocado el colapso del edificio.