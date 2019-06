Ciudadanos propone al Partido Popular repartirse cada uno dos años la alcaldía de Madrid

Esta es la propuesta que ha llevado a la mesa de negociación el partido naranja a 48 horas de que se constituyan los ayuntamientos de toda España y que el dirigente de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha calificado ante los periodistas como una propuesta de "enorme generosidad".

Tras una reunión de dos horas ambos partidos han alcanzando un preacuerdo programático que cerrarán a lo largo de esta tarde, pero se mantienen el desencuentro sobre quién debe ocupar la Alcaldía de la capital, aunque siguen necesitando el apoyo de Vox -con quienes no aún no se han reunido- para impedir que Manuela Carmena repita como alcaldesa.

Gutiérrez ha advertido a Martínez Almeida de que no aceptar esta propuesta "podrá el riesgo el cambio" en la ciudad de Madrid y ha señalado que no entiende la "obsesión" del candidato del PP por el bastón de mando cuando en los comicios municipales del pasado 26 de mayo el PP obtuvo el "peor resultado de su historia".

Gutiérrez ha insistido que compartir la Alcaldía es una "solución muy aceptable" porque en su opinión son necesarias "nuevas formas de hacer política" que permitan una "enmienda a la totalidad" de las "terribles" políticas de Manuela Carmena y el PSOE.

Respuesta del Partido Popular

La número dos de Martínez-Almeida, Andrea Levy, ha calificado esta propuesta de "ocurrencia" y ha pedido no echar "a perder" el cambio en la capital. A Cs le ha advertido que si al PSOE "les ha vendido esta ocurrencia en otros ayuntamientos", como en el de Ciudad Real, el PP "no va caer" en una propuesta que consideran que no es seria ni responsable.

La vicesecretaria del PP ha defendido además la "legitimad" del alcaldable del PP a ostentar el bastón de mando y ha afeado que en Ciudadanos hablen de la "obsesión" de Almeida pues a su juicio la petición de Cs se debe a "la frustración de Villacís de no conseguir más votos en las urnas y más concejales en el Ayuntamiento".

La semana pasada Ciudadanos les pidió cuatro años de Villacís como alcaldesa, este jueves han propuesto dos años e igual mañana, ha dicho Levy, les pedirán "los días impares". "Este no es el tiempo de las rebajas", ha advertido la segunda de Martínez-Almeida. "¿Cuál es el concepto de empate de Ciudadanos?", se ha preguntado la edil electa que ha recordado que les sacan 83.000 votos y cuatro concejales más, algo que a su juicio no es una "cosa subjetiva que se pueda decidir".

La dirigente del PP ha subrayado que los madrileños no entenderían que por "ocurrencias personalistas" de Ciudadanos hubiese "cuatro años más de ocurrencias de Carmena" en Madrid. Sin embargo, Levy ha celebrado el preacuerdo alcanzado a nivel programático, que ambos partidos cerrarán esta tarde.