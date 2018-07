Carmona afirma que su destitución es fruto de una división interna y rechaza ser senador

Rueda de prensa de Carmona

Antonio Miguel Carmona ha convocado a los medios en rueda de prensa a raíz de los rumores sobre su posible destitución como portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Carmona ha afirmado que su destitución es la "consecuencia de una posible ruptura y una división interna" en el PSOE y ha confirmado que le han ofrecido ser senador del Reino de España, "he dicho que no porque hay personas que tienen valor y otras que tienen un precio, y yo no tengo precio, por lo que lucharé para cambiar la dirección del partido".