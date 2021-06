Ayuso dice que el aborto "es el recurso fácil que pone la izquierda cada vez que algo le sobra"

LEER MÁS Isabel Díaz Ayuso, investida presidenta de la Comunidad de Madrid con los votos de PP y Vox

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra la izquierda en casi todo su discurso en el debate de investidura en la Asamblea de Madrid, pero uno de los momentos más tensos se han producido cuando la ya reelegida presidenta ha acusado de ofrecer la salida fácil de la "cultura de la muerte" con respecto a los abortos y la eutanasia.

Ataque a la izquierda: "¿Que molesta? Eutanasia. ¿Que me molesta el bebé? Aborto"

Ayuso respondía a una crítica de la izquierda sobre las ayudas que ha anunciado para las madres menores de 30 años que quieran tener hijos. La izquierda ha calificado esta medida como "maquinaria expendedora de bebés", algo que no ha sentado muy bien a la presidenta, que ha decidido arremeter contra esta crítica afirmando que "es mejor que aquellas mujeres que se están pensando dar un paso adelante o no, tengan una oportunidad para acogerse a la vida y no al aborto, que es el recurso fácil que siempre pone la izquierda para cada vez que algo les sobra".

Después, Ayuso, ha pronunciado las siguientes palabras sobre la izquierda y el aborto y la eutanasia: "¿Que molesta? Eutanasia. ¿Que me molesta el bebé? Aborto".

La presidenta ironizaba después al decir"¿eso sí es libertad?" por los comentarios de algunos asientos de la oposición, para después asegurar que "yo prefiero que el aborto sea una última opción, legal y segura, pero muy poco frecuente porque la inmensa mayoría de las familias y de las mujeres en la Comunidad de Madrid tienen oportunidades para siempre salir adelante".

Además, Ayuso ha finalizado diciendo que "créanme, no he conocido a ninguna mujer que se haya arrepentido de tener hijos y sí de abortar". "Eso también es libertad, darles la opción de elegir".