Ayuso asegura que "no puede regalar" la educación "a todo el mundo" porque el sistema no sería sostenible

Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que le gustaría que la educación, a la que se destina el 50 % del presupuesto, fuera "gratuita para todo el mundo" como sanidad, que "se come" también el 50 % pero eso implicaría que no hubiera fondos para otras prioridades como el transporte público o las residencias, entre otros ejemplos.

"Tenemos en la educación una política que consigue que ninguna familia se quede sin estudiar por motivos económicos, pero no podemos regalarle todo el mundo la educación porque no es sostenible el sistema, si no, créanme que lo haría", ha espetado Ayuso a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, a quien ha desgranado las medidas puestas en marcha en educación, como que la Formación Profesional es gratuita, el incremento de becas en la educación privada, así como para etapas no universitarias.

Por otro lado, ha culpado a la izquierda de la subida del paro, del incremento de la luz y el gas, de no permitir que trabajaran las familias durante la pandemia, de aumentar el precio de la vivienda "con medidas intervencionistas" y de "acosar" a las comunidades autónomas, como a Madrid.

Por su parte, Monasterio ha dicho a Ayuso que tiene en sus manos "todo el poder para desmontar a la izquierda" y "blindar" a los madrileños de las políticas socialcomunistas del Gobierno de Pedro Sánchez", con los 23.000 millones de euros de presupuesto de la Comunidad de Madrid.

Mónica García afea a Ayuso sus insultos

"Luego dirá que es la izquierda la que colectiviza, pero es que usted está haciendo el colectivo mayor de España. El de personas insultadas por Ayuso. La patria son los desfiles cotidianos de gente que nos cuida y que va a trabajar a los centros de salud y a sus hospitales, por eso no tenemos ningún tapujo en decir viva España y viva la sanidad pública", ha apuntado, señalando que no pierde la "esperanza" de que "levante los ojos de sus folios" y le mire "a la cara".