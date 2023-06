Noticias Alcalá de Henares matinal 16/06/2023

Más del 96% de los estudiantes que se han presentado a la primera convocatoria de la EvAU en la Universidad de Alcalá han superado la prueba, únicamente 169 han resultado no aptos. La viróloga española Ana Fernández- Sesma se convierte en la primera mujer en obtener el galardón Camino Real; el rey Felipe VI presidirá la ceremonia de entrega para la que todavía no hay una fecha cerrada. Los vecinos de Meco ya no tendrán que desplazarse de la localidad para velar a sus familiares y amigos al ponerse en marcha el nuevo servicio de velatorio municipal, situado en el mismo cementerio mequero. Comienzan hoy las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz, los torrejoneros David y Francisco Javier Quirós, mejores tiradores de cerveza de España y Madrid, serán los encargados del pregón este año. A través de la aplicación Línea Verde, los vecinos del casco histórico de Nuevo Baztán y de la urbanización Eurovillas podrán comunicar al ayuntamiento incidencias en el mantenimiento de calles o en los servicios públicos prestados.