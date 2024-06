Más de uno Ceuta. Informativo matinal 13/06/24

Estas son las noticias más destacadas: La situación de emergencia migratoria que vive Ceuta desde principios de año no cesa, ni tampoco el Estado pone una solución inmediata. Tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, no habido resultado, la mayoría de las autonomías rechazan acoger a Menores Extranjeros No Acompañados desde Ceuta. La formación Ceuta Ya ha analizado las acciones del Gobierno Local sobre lo “incumplimientos”, de las diferentes propuestas elevadas a Pleno.