Más de Uno Ceuta. Informativo 8.20/1 de junio de 2023

Estas son algunas noticias destacadas: El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha aceptado la propuesta trasladada por la Junta de Personal Docente No Universitario de Ceuta. Evita que, aspirantes que se presenten a los procesos selectivos en otras comunidades no puedan hacerlo en la Ciudad Autónoma. SATSE denuncia que, en seis comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, no se reconoce el trabajo 'extra' que realizan los profesionales sanitarios fuera de su jornada laboral, unas ochenta horas al año.