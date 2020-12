Zona Franca Barcelona i Onda Cero Catalunya reconeixen la tasca d'Acció Solidària contra l'Atur i Ajudam Predegent

Zona Franca Barcelona i l’emissora Onda Cero Catalunya han atorgat aquest migdia el Ciutat Solidària que reconeix la tasca de les ONG i les entitats socials sense ànim de lucre que treballen en els àmbits de la solidaritat, la salut, la infància, l’educació o la reinserció sòcio-laboral.

Enguany, l’entitat reconeguda ha estat Acció Solidària contra l’atur que ha rebut un xec de 3.000 euros, una litografia commemorativa i una campanya de comunicació a Onda Cero per donar a conèixer les seves activitats. De la seva banda, Ajudam Predegent ha obtingut l’accèssit que comporta també una litografia commemorativa i una campanya de comunicació a Onda Cero.

Acció Solidària contra l’atur és una entitat que va ser fundada l’any 1981 a Barcelona. El seu objectiu és crear llocs de treball i impulsar la creació d’empreses concedint préstec sense interessos a persones o col•lectius que presentin un projecte de negoci. En definitiva, donar una segona oportunitat a individus que hagin estat víctimes d’una crisi econòmica com l’actual.

Ajudam Predegent dóna suport a un dels col•lectius més castigats per la pandèmia, el de la gent gran. Aquesta entitat, nascuda l’any 2007, acompanya pacients, famílies i cuidades en el tot el procés del deteriorament cognitiu. L’objectiu és aconseguir que els que pateixen la malaltia tinguin qualitat de vida i gaudeixen del seu entorn i relacions.

Les dues associacions han estat escollides entre una quarantena d’entitats que han participat durant aquesta temporada al programa d’Onda Cero ‘La Ciutat’ dins l’espai setmanal Ciutat Solidària. L’espai, que compta amb el patrocini de Zona Franca Barcelona des dels seus inicis, fa difusió de la seva tasca envers els col•lectius més necessitats o en àmbits com la infància, la pobresa, la salut, l’educació i el lleure, la reinserció sòcio-laboral o la cooperació internacional.

L’acte de reconeixement s’ha fet a les instal•lacions d’Onda Cero Barcelona en el decurs d’un acte que ha comptat amb la presència, entre d’altres, del delegat de l’Estat al CZFB, Pere Navarro; la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, i del director general d’Atresmedia Radio, Ramon Osorio. Com a conseqüència de les garanties sanitàries davant la covid, l’acte s’ha retransmès en directe per la FM i també per la web i l’app d’Onda Cero Catalunya.

Enguany es compleix la vuitena edició i des que va començar l’espai Ciutat Solidària han passat pel programa de ràdio més de 320 entitats socials sense ànim de lucre.