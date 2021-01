El TSJC manté definitivament el 14F

D'aquesta manera, l’alt tribunal català ha estimat els recursos presentats contra l'ajornament aprovat pel govern de la Generalitat. El tribunal, per majoria, s'ha reunit amb caràcter d'urgència aquest migdia i ha avançat la resolució després que els recurrents, la fiscalia i la Generalitat hagin utilitzat el mínim temps possible per presentar els seus escrits. Una agilitat processal que el tribunal ha agraït, concretament ha parlat de "bona fe processal de les parts". En les al·legacions presentades per la fiscalia, el ministeri públic reiterava que la situació actual de la pandèmia ja era previsible el 21 de desembre, quan es van convocar les eleccions, i el risc de contagi en la jornada electoral es pot minimitzar amb mesures higièniques per part del govern.

Possibilitat de recurs

La sentència, que es coneixerà dilluns, es pot recórrer davant el Suprem. Això sí, el recurs no tindrà caràcter suspensiu i, per tant, no aturaria la convocatòria del 14F.

Les reaccions

El conseller d'acció Exterior, Bernat Solé, encarregat de pilotar el procés electoral, s'ha reunit amb els delegats territorials del govern i representants de les associacions municipals per transmetre un missatge de seguretat sobre el 14F i ratificar que els col·legis i les meses electorals "són espais segurs". Des dels comuns, el número 5 de la candidatura per Barcelona, David Cid, ha reclamat al govern "que treballi sí o sí per poder votar amb tota seguretat i tenir la màxima participació". El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha mostrat el seu "respecte" per la decisió judicial i també ha responsabilitzat al govern de la situació "kafkiana" que es va provocar amb l'ajornament.