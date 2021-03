El TSJC admet a tràmit la querella de la Fiscalia contra Torrent i els membres independentistes de la mesa

El TSJC ha admès la querella que la fiscalia va presentar contra l’expresident del Parlament, el republicà Roger Torrent i els membres independentistes de l’anterior mesa: Josep Costa i Eusebi Campdepadrós de Junts per Catalunya i Adriana Delgado, d’Esquerra, per haver permès el debat sobre l’autodeterminació i la monarquia, durant el mes de novembre del 2019.

En la querella, la fiscalia recorda que el Tribunal Constitucional ja va declarar inconstitucional aquestes resolucions parlamentàries i va recordar a la mesa que havia d’impedir i paralitzar qualsevol iniciativa referent a l’autodeterminació i la monarquia, del contrari, advertia el Constitucional que la mesa podia incórrer en responsabilitats. Per això, els acusa d’un delicte de desobediència.

Reacció del President del Parlament, Roger Torrent, qui lamenta que hi hagi qui vulgui persistir en l’error de perseguir el debat parlamentari. Mitjançant una carta que Torrent ha enviat a Organismes Internacionals, assegura que l’única resposta de l’Estat a poder decidir sobre el futur de Catalunya és la repressió. També reacció de l’exvicepresident del Parlament, Josep Costa, qui diu que no reconeix ni reconeixerà mai l’autoritat del TSJC per jutjar cap acord parlamentari.

També l’actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, dona suport als exmembres de la mesa. En un comunicat, Borràs, es referma en la necessitat de blindar el Parlament en contra de qualsevol ingerència externa. Promet, diu, defensar la sobirania de la cambra.