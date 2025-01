Les empreses químiques condemnades pel suïcidi d'un directiu recorreran la sentència judicial

Cromogenia Units i Alcover Química, les dues empreses químiques condemnades pel suïcidi d'un directiu l'any 2020, han afirmat que recorreran la sentència judicial. El jutjat social número 2 de Tarragona va condemnar les companyies a indemnitzar amb 1,14 milions d'euros la família de l'antic director de fàbrica.

En un comunicat, les químiques han apuntat que abans d'aquesta sentència van rebre dues resolucions diferents "que eximeixen la companyia de responsabilitat sobre els fets" i han afegit que el jutge recull "un relat dels fets en el qual es reprodueix un informe pericial que dona per suposat, sense proves, que algunes funcions del director general no eren rellevants", fet que qualifiquen de "totalment fals".

Així mateix, han afirmat que informes d'Inspecció de Treball han determinat "que les companyies no havien incomplert normes de seguretat i salut que poguessin tenir en relació amb el succés i no ha imposat cap recàrrec sobre les prestacions de seguretat social". Paral·lelament, han manifestat que lamenten "profundament" la mort del directiu "perquè era un gran professional" al qual apreciaven i que volen "respectar la memòria del difunt i el dolor dels seus familiars.

La sentència condemnatòria que volen recórrer valora que l'empresa "no disposava de cap avaluació de riscos psicosocials", tal i com és obligatori, i constata que "tampoc es varen aplicar mesures de vigilància de la salut davant l'estat en què es trobava el director amb múltiples elements d'estrès i angoixa, tots de domini públic en el context empresarial, com ho demostra la preocupació que la plantilla tenia sobre el seu estat". El jutjat va condemnar l'empresa per incomplir el deure de prevenció i vigilància dels riscos psicosocials.