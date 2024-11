L'Ajuntament compra quatre habitatges a Bonavista per rehabilitar-los i destinar-los a lloguer social

L'Ajuntament de Tarragona ha comprat un bloc de pisos amb quatre habitatges al barri de Bonavista per tal de rehabilitar-los i destinar-los a lloguer social. La inversió total ha estat de 400.000 euros i la previsió és les obres s'enllesteixin en un termini d'entre sis i nou mesos.

El nou bloc de pisos s'ubica a la cantonada entre el carrer Dos i el carrer Vint-i-cinc de Bonavista. Segons el Servei Municipal de l'Habitatge de Tarragona, l'edifici, que era propietat de la Sareb, es va acabar de construir el 2012, però des de llavors "s'ha ocupat i s'ha vandalitzat". Per això, els propietaris van decidir tapiar les finestres, portes i balcons. En aquest sentit, el regidor d'Habitatge i Territori, Nacho García, ha subratllat que, a banda de la finalitat social, la recuperació d'aquests pisos també permetran "dignificar el barri".

Per la seva banda, la coordinadora de programes de ciutat de l'Institut de Serveis Socials, Antònia Garcia, ha afirmat que "hi ha gairebé unes 300 famílies amb possibilitat d'accedir a aquests habitatges", fent referència al centenar de famílies que cada any es troben en processos de desnonament, així com a la vuitantena de persones que es calcula que viuen a carrer.

En les pròximes setmanes, el consistori també preveu adquirir tres pisos més als barris de Torreforta, Serrallo i Sant Pere i Sant Pau. En total, enguany el consistori haurà invertit un milió d'euros en la compra i reforma de 14 habitatges socials.

Des del 2020, quan va començar la nova política d'habitatge, l'ajuntament ha adquirit i ha rehabilitat una seixantena de pisos per valor de 3,8 milions d'euros per destinar-los a famílies vulnerables.