Desmantellada una xarxa internacional per estafes telefòniques a persones d'edat avançada

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una organització internacional per estafar més de 2,5 milions d'euros a més d'una vuitantena de persones d'edat avançada. El grup, que operava de forma deslocalitzada entre Portugal, Catalunya i Andalusia, feia trucades massives a persones grans fent-se passar per empleats d'una entitat bancària i es coordinaven per presentar-se als seus domicilis, on s'apropiaven de targetes bancàries i pins de seguretat. També els sostreien joies, diners en efectiu i dispositius electrònics fent servir la intimidació i, en alguns casos, la violència.

La investigació es va iniciar a principis de 2023, quan els Mossos van detectar un increment de denúncies de persones grans que rebien trucades per part d'un suposat empleat d'una entitat bancària. La hipòtesi dels investigadors és que els autors de la trama acostumaven a fer trucades massives en una localitat concreta, que els servia per detectar candidats que veien "aptes" per a poder desplegar el seu engany, segons ha explicat el cap de l'àrea central de delictes econòmics dels Mossos, José Ángel Merino.

A partir d'aquí, els caps de l'entramat – que es trobaven físicament a Portugal- es coordinaven amb els executors del frau, localitzats a Catalunya i Andalusia, per entrar dins els domicilis. Allà, i sota la premissa d'intentar impedir que una organització criminal els robés diners, enganyaven les víctimes i s'apropiaven de les seves propietats.

Merino ha assegurat que en aquestes accions els membres de l'organització actuaven amb "una gran intimidació", que feia que les víctimes es veiessin forçades a lliurar les seves pertinences. En alguns casos, els detinguts també enganyaven les persones grans per acompanyar-les directament al banc i aconseguir transferències bancàries que posteriorment arribaven a comptes corrents controlats per la mateixa organització criminal.

En l'operatiu, que s'ha realitzat conjuntament amb la Policia Nacional i la Policia Judiciària Portuguesa, s'han detingut 54 persones, 7 dels quals han ingressat a presó.

Vishing

Els Mossos han alertat que aquest tipus de pràctica, anomenada 'vishing', és ja la tercera forma d'estafa més utilitzada a Catalunya, amb més de 3.000 denúncies a l'any. Una acció que, segons ha dit Merino, pot tenir diferents variants, de tal forma que els criminals es poden fer passar per empreses de transport, de subministrament d'energia, de correus o d'altres empreses de missatgeria.