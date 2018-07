La Generalitat portarà Ryanair a judici si no compleix amb Reus

Des de la Generalitat asseguren tenir molt clar que en cap moment s’ha incomplert el converni, tal i com afirmava ahir Ryanair, almenys diuen, des d’aquesta institució. Ara bé, apunten a que no es pot dir el mateix per part de la companyia de vols de baix cost.

Per això, si Ryanair no compleix amb el seu compromís signat ara fa 6 mesos, de mantenir 39 freqüències de vol a l’aeroport de Reus el proper hivern, la Generalitat estudiarà accions legals. Així ho ha dit el director general de transport i mobilitat Ricard Font.

Des de la Generalitat afirmen que no acceptaran xantatges per part de Ryanair i creuen que no hi ha res més a negociar a l’aeroport de Reus. En tot cas, diuen el que cal ara és assegurar-se de que la companyia de vols compleix amb els seus compromisos.

A banda, s'ha decidit convocar un acte el pròxim dia 13 de juliol a Reus obert a tots els sectors amb l'objectiu de debatre temes com ara la política de taxes, la titularitat i gestió dels aeroports catalans.