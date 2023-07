El Vendrell recorda a Pau Casals

El 29 de desembre de 1876 naixia a la capital del Baix Penedès un dels músics més influents del segle XX. El violoncel·lista, director d'orquestra, compositor, humanista, Pau Casals.

Aquests dies, al municipi, es recorda la figura del seu fill més il·lustre, i es fa com no podia ser d'una altra manera, amb una banda sonora pertinent.

Fins el proper 22 de juliol, la música de cambra pren protagonisme pels diferents escenaris que protagonitzen una nova edició, la número 42, del Festival Internacional de Música Pau Casals, i que enguany commemora el 50 aniversari de la mort del Mestre. Una programació, que com detalla Oriol Toldrà, director del Festival, combina artistes nacionals i internacionals de gran nom, com Pinchas Zukerman, Sara Ferrández, Yamen Saadi o Miklós Perényi, amb joves promeses.

Un total de 15 concerts per escoltar, sentir, gaudir i viure. Perquè com va dir el mateix Pau Casals no es pot separar la música de la vida.