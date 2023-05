La Plataforma en Defensa de l'Ebre exigeix als partits que liderin la defensa de l'aigua

La Plataforma demana als partits polítics ebrencs que mirin "més enllà dels seus termes municipals i "liderin la defensa del territori a partir de l'aigua". Lamenten que "cap programa electoral faci al·lusió a la sequera" i avisen que tornaran les mobilitzacions socials en una tardor "calenta".

Els seus portaveus temen que un cop "normalitzada la sequera" es plantegin obres estructurals per a futurs episodis secs, una interconnexió de xarxes "encoberta" amb "regadius sospitosos i dessaladores", com la de Cunit, per unir la xarxa del CAT i la del Ter Llobregat.

Els antitransvasistes consideren "immoral" que es posi en risc el sector primari del Delta mentre el Consorci d'Aigües de Tarragona "no retalla ni un metre cúbic" a les indústries i al sector turístic. "Cal un gir de les polítiques d'expansió perquè afecten les Terres de l'Ebre, on es generen els recursos d'altres llocs", ha afirmat el portaveu Josep Antoni Panisello.