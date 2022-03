"La pandèmia ha visualitzat mancances sanitàries ja existents"

Boada ha assegurat que les administracions coneixen els problemes de la sanitat i la necessitat de recursos, posant l'accent en l'atenció primària, "nuclear en el sistema sanitari".

El president del Col·legi ha posat de relleu el problema de la manca d'especialistes, que en els propers anys s'agreujarà donat que en els pròxims 5 anys es jubilaran el 20% dels col·legiats que ara estan en actiu.

Sobre les infraestructures sanitàries, Boada ha evidenciat la necessitat de que hi hagi un Centre d'Urgències d'Atenció Primària a la ciutat de Tarragona i que més enllà del nou Hospital Joan XXIII s'estableixi una cartera de serveis suficient per haver de desplaçar-se el menys possible a Barcelona.

Per altra banda, s'ha mostrat preocupat per l'augment de les agressions als professionals sanitaris en els darrers anys.