Un nou Salou

La intenció és reconvertir l'espai que ocupen les vies de tren de la línia de la costa, que ja no està operativa, en un passeig de dos quilòmetres que inclourà una gran plaça central d'unes dues hectàrees, setze nous edificis per 306 habitatges, zones verdes i espai perquè hi passi el futur tren-tramvia del Camp de Tarragona.

El projecte requerirà una inversió de 14 milions d'euros, que segons el consistori assumirà la Generalitat, i la intenció de l'ajuntament és executar-lo entre 2025 i 2027 en paral·lel amb la construcció del tren-tramvia.

L'alcalde, Pere Granados, ha defensat que aquesta serà la gran transformació del nucli de Salou.