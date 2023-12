Un membre del Parc Astronòmic de Prades detecta una nebulosa mai captada

La nebulosa s'ha batejat com a 'Roig1 Prades Sky', en record a l'avi del seu descobridor, i està situada a la galàxia Triangle M33. És una de les galàxies més pròximes que es coneixen i es pot observar amb prismàtics en cels nocturns foscos com el de Prades. La nebulosa s'ha vist després d'una cerca meticulosa amb planificació a mesos vista i gràcies a filtres de banda estreta diferents als que s'utilitzen habitualment. S'estima que té una mida d'uns 1.500 anys llum de diàmetre i per captar-la ha calgut realitzar una imatge profunda de 153 hores de registre d'imatges durant moltes nits.

Tal com han apuntat des del Parc Astronòmic de Prades, la nebulosa té una brillantor 10.000 vegades més dèbil que la galàxia M33, fet que en dificultava la seva observació. El descobriment ha estat publicat per l'American Astronomical Society en un article signat juntament amb Judith Ardèvol, astrofísica per la Universitat de Barcelona i guia del parc de Prades, i Raúl Infante, doctor en astrofísica del CEFCA d'Aragó.