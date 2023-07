L'Ajuntament supervisa amb dron si els veïns han omplert les piscines

L’Ajuntament de Calafell ha iniciat un dispositiu de vols amb dron per vigilar si els veïns de cases unifamiliars han omplert la piscina aquest estiu tot i les restriccions per la sequera. El municipi fa tres setmanes que va entrar en fase d’Alerta per falta d’aigua, moment en què va quedar prohibit emplenar piscines particulars.

El consistori va començar llavors una sèrie de vols que ara contrastarà amb una segona tanda, per comprovar si entre un i altre vol hi ha hagut algun canvi a les piscines rastrejades. Si algú l’ha omplert, s’exposarà a una multa que pot anar dels 750 als 1.500 euros.

El govern sosté que l’objectiu “no és multar” sinó “conscienciar” la ciutadania i dissuadir aquells qui pretenen incomplir les restriccions. En una propera fase, també supervisaran si totes les piscines detectades estan notificades a l’Ajuntament o si alguna d’elles s’ha construït de forma irregular.