L'Ajuntament inicia els tràmits per desallotjar dos habitatges ocupats

L'Ajuntament de Tarragona ha iniciat els tràmits per desallotjar dos habitatges ocupats, de forma delinqüencial, al barri de Campclar i a la Part Baixa. L'alcalde, Rubén Viñuales, va signar dos decrets divendres passat per agilitzar la tramitació que es fa sota l'empara de la nova llei 1/2023 del 15 de febrer d'enguany.

Viñuales ha explicat que hi ha nombrosos informes policials que certifiquen la conflictivitat dels ocupes i que no es tracta de casos de vulnerabilitat. Tot i que no ha avançat el nombre d'habitatges delinqüencials ocupats, el batlle ha assegurat que treballen amb més expedients. "Garantirem la seguretat i convivència dels tarragonins, quan els propietaris i grans tenidors no inicien les accions oportunes", ha afirmat.

Per l'alcalde aquestes dues primeres accions per combatre les ocupacions eren les "més urgents i necessàries" i ha asseverat que són un dels primers ajuntaments a implementar la nova llei del dret de l'habitatge. Amb tot, no ha especificat la data de l'execució d'aquests dos desallotjaments, argumentant que és una qüestió que depèn dels processos judicials, ni tampoc ha concretat el calendari de les pròximes tramitacions.