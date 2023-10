La Guàrdia Civil deté 22 persones per extorsionar clients de pàgines de serveis sexuals

La Guàrdia Civil ha detingut 22 persones a Barcelona, València i Alacant com a membres d'una organització dedicada a extorsionar clients de pàgines web de contactes sexuals.

L'organització era dirigida per quatre dels membres que residien a Badalona i tenien alts coneixements informàtics. Aquests s'encarregaven de la captació de potencials clients i posteriorment, un cop fet el contacte amb l'organització, l'extorsionaven per missatgeria instantània. Així, van obtenir un botí de 200.000 euros, ja que cada extorsionat arribava a pagar quantitats de fins a 3.000 euros per evitar que la informació arribés a l'entorn més proper.

Actualment, hi ha una vintena de víctimes identificades, però no es descarta ampliar el nombre un cop processada tota la informació. La investigació ha estat dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 1 de Tarragona i duta a terme per la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Tarragona.