Els hotelers de la Costa Daurada descarten obrir per a l'Imserso

El portaveu de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià, ha afirmat que oferir allotjament, pensió complerta, animació i activitats per poc més de vint euros la nit no surt a compte als hotelers i ha assegurat que de moment no s'ha signat cap acord per participar en el programa que es reactiva el pròxim 14 de desembre. Guardià, ha considerat que no és lògic que els empresaris hagin de pagar el cost d'un programa de turisme social per "fer quedar bé" al govern central. Guardià ha assenyalat que en el primer dels paquets turístics, comprès entre desembre i febrer, cap hotel de la Costa Daurada obrirà, però no ha tancat la porta a participar-hi en el segon paquet, a partir del mes de març, si les condicions econòmiques varien. Tot i això, es tracta d'un escenari en què els hotelers no tenen gaire esperança

Després de la suspensió del programa del 2020 a causa de la pandèmia, a finals d'aquest any s'engegarà una nova promoció de viatges destinats a la tercera edat. El Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 destinarà un total de 280 milions d'euros de pressupost. En el cas de la província de Tarragona, les places turístiques que s'ofereixen s'eleven a 31.305, que es divideixen en 29.559 a les zones de costa i 1.746 a les zones d'interior. Entre altres propostes, s'hi troben circuits culturals a Tarragona ciutat, Reus, el Delta de l'Ebre o La Ràpita.