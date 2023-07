Detenen un home per la mort violenta d'una dona en un hotel de Salou

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort violenta d'una dona en un hotel de Salou. Segons ha explicat el cos policial, els fets van tenir lloc cap a dos quarts de deu de la nit de diumenge, quan es va rebre un avís d'un hotel d'aquest municipi que indicava que hi havia una dona ferida de gravetat.

En arribar-hi, els agents van constatar que la víctima es trobava estirada al terra i que hi havia un home al seu costat que presentava una ferida que s'hauria produït ell mateix. Tot i que el personal sanitari del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) va intentar reanimar la dona, no va poder fer res per salvar-li la vida.

Per ara, no ha transcendit quina relació hi ha entre el presumpte agressor i la dona. La investigació està sota el secret de les actuacions. Agents dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal de Tarragona s'han fet càrrec del cas.