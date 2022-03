Continua el debat sobre el monument franquista

El projecte de l'Observatori planteja desmuntar el monument i integrar els elements en una nova passarel·la de fusta sobre el riu Ebre, amb una cripta al mig on es situarien l'àguila, el soldat i l'estrella. Per al Col·lectiu no és tracta de verticalitat o horitzontalitat sinó de respectar el mandat de la consulta popular de 2016 i consensuar la reinterpretació. Per contra, La Comissió rebutja reinterpretar-lo i denuncien que la proposta presentada manté les dimensions i la mateixa càrrega simbòlica del monòlit.

El col·lectiu per la reinterpretació recorda que el procés per desmuntar-lo i retirar-lo, que ja preveia fer la Generalitat el juliol de l'any passat, està aturat als jutjats. Quan això es resolgui, el jutjat contenciós de Tarragona decidirà també sobre les competències de la Generalitat per retirar-lo, un altre recurs que va presentar el mateix col·lectiu. La jutgessa va decretar mesures cautelars que van paralitzar que es retirés l'estiu passat.