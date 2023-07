Baixa la ocupació hotelera

La Federació d'Associacions d'Empresaris d'Hostaleria de la Província de Tarragona ha constatat una disminució del turista intern i estranger a la demarcació durant el mes de juliol. Segons una nota de premsa que ha fet pública la patronal, arribats a l'equador de la temporada d'estiu, els allotjaments turístics han tingut un volum d'ocupació més baix que l'any passat durant aquest mes, principalment a l'interior.

Pel que fa al comportament del consumidor, els hostalers de la província de Tarragona detecten una estada mitjana més curta i un manteniment de la tendències de reserves d'última hora. Dins de la baixada generalitzada, les destinacions de costa són les que han notat menys la disminució d'ocupació.

La patronal indica que el descens de l'ocupació no té una causa clara ni única, però amb tot l'imputa a la disminució del poder adquisitiu per la inflació, a la pèrdua de determinats mercats internacionals, a la preferència del mercat local per desplaçar-se a destins més llunyans però econòmics o al conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna.