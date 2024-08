Rayo Vallecano 1-Barça 2, imbatidos

Vallecas nunca ha sido un campo agradable para el Barça. Por las razones que sean, al conjunto azulgrana no se le han dado bien sus visitas al Rayo Vallecano. Ayer se consiguió escalar una montaña que se había convertido en inexpugnable para los barcelonistas.

No empezaron bien las cosas. A los pocos minutos de empezar el choque, Unai adelantó a lo vallecanos. La primera parte no fue buena para los de Hansi Flick, no mostraron una buena imagen.

En la reanudación un nombre propio lo cambió todo. Dani Olmo debutó tras el descanso y su entrada iluminó el camino de la victoria a los suyos. Actuando en la mediapunta, el egarense demostró su capacidad para romper líneas y moverse en los espacios libres. Generó juego y se asoció con solvencia. Pedri agradeció su presencia en el terreno de juego. El canario empató el partido tras asociarse con Raphinha. El brasileño, abierto a banda, mejoró sus prestaciones en la segunda parte.

En el minuto 72, Soto Grado anuló un gol a Lewandowski por una acción previa de Kounde. Diez minutos después, Dani Olmo se asació con Lamine Yamal en el interior del área, se orientó el balón con la pierna derecha para golpear el esférico e introducirlo en la portería vallecana. Debut y gol para el fichaje estrella barcelonista de este mercado estival. Su primer partido con la camiseta azulgrana tuvo que esperar pero cuando llegó fue por todo lo alto.

La noticia negativa fue la lesión del joven Marc Bernal. El canterano se ha lesionado el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y se pierde lo que resta de temporada.