El president de la Diputació de Barcelona critica les retallades del govern d'Artur Mas

El president de la Diputació de Barcelona s’ha mostrat preocupat per aquestes retallades i ha afirmat que “hi ha una fal·lera per utilitzar les tisores respecte la despesa pública, com si aquesta fos l’única acció a prendre davant de la crisi. Si l’únic que hem de fer els polítics és tallar sense criteri, anem malament. Jo sóc dels que creu que hem de retallar la despesa pública però no és el mateix reduir serveis socials que reduir infraestructures. Per tant haurem de reduir en altre tipus de polítiques i no en polítiques d’ajut a la gent gran o els serveis socials”. “Jo espero dels governs i dels dirigents polítics decisions en aquesta línia perquè si només retallen, estan fent l’exercici d’un jardiner i jo crec que ells no són jardiners, són responsables polítics”. “Molts confonen l'oportunisme amb l'oportunitat. Governar no és només anar retallant com un jardiner que només podés, és portar endavant solucions actives per enfrontar-se als problemes. Podem reduir a moltes polítiques, però no a les socials”Fogué ha criticat també que el govern s’amagui darrera una crisi econòmica que “no només es dona a Catalunya si no a tot el món. És veritat que la crisi és una realitat, però el que no trobo bé és que qualsevol acció d’un govern es justifiqui pel fet de que hi ha una crisi” ha afegit Fogué.

ELECCIONS PRIMÀRIES PSC /El president de la Diputació de Barcelona considera que l’alcalde ha sortit reforçat de les primàries del PSC ja que “la majoria dels militants i simpatitzants han cregut que Jordi Hereu és el millor candidat. Per tant, sens dubte, Jordi Hereu és l’alcalde actual i la persona més capacitada per continuar sent l’alcalde socialista de Barcelona”. En aquest sentit, Fogué ha negat que aquesta situació perjudiqui el partit si no tot el contrari ja que “els militants i simpatitzants que han votat Montserrat Tura recolzaran, sens dubte, la candidatura d’Hereu. El que representen unes primàries per a un partit polític no és una proposta per dividir sinó per enfortir”.

CONGRÉS PSC /Per últim Antoni Fogué ha deixat clar que “ni em plantejo, ni m’he plantejat, liderar el PSC, ni forma part del meu futur” tot i que assegura que “a cap militant d’un partit polític li pot fer fàstic ser un responsable polític del seu partit”. Segons el president de la Diputació “formo part d’una organització i he anat assumint responsabilitats polítiques perquè la meva organització així ho ha decidit no perquè jo tingués cap idea preconcebuda”. En aquest sentit, de cara al congrés que el PSC celebrarà a la tardor, Fogué ha deixat clar que treballarà “com qualsevol altre militant” perquè sigui un èxit i perquè “crec que cal una executiva actualitzada i hem de ser capaços, com a socialdemòcrates catalans, d’establir un discurs que no defugi del nostre passat però que faci front a un futur que es desenvoluparà de manera diferent”.