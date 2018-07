Pere Navarro: “La campanya institucional és escandalosa i demanarem responsabilitats pel seu cost”

Eleccions al Parlament de Catalunya de 2012. El Primer Secretari del PSC se sent acompanyat pel PSOE tot i que admet que no estan "absolutament d’acord amb tot" malgrat que "això no vol dir que estiguin barallats" .

El primer secretari del Partit Socialista de Catalunya, Pere Navarro, ha considerat al programa especial El Candidat d’Onda Cero Catalunya que "la campanya institucional per fomentar el vot és escandalosa", i per això veu normal la seva retirada decretada per la Junta Electoral Central perquè "no podia ser d’una altra manera". I ha afegit: "el que més m’espanta és si ho han fet expressament: si és així, és una manipulació denunciable; i si no, encara és més greu, perquè voldrà dir que no se n’adonen que en la seva activitat de Govern no fan país sinó partit". Per això, Navarro ja ha anunciat que demanaran responsabilitats pel cost de la campanya, xifrat en 271.000€.

Pere Navarro ha fet front a la polèmica encetada aquesta setmana després que Alfredo Pérez Rubalcaba anunciés a Onda Cero el seu desacord amb que el PSC reconegui el dret a decidir. Navarro ha manifestat que "se sent molt acompanyat pel PSOE" tot i que "no estem absolutament d’acord en tot" i per això creu que "hem de continuar parlant". Ha concretat, en qualsevol cas, que el fet que "no compartim el punt sobre el dret a decidir no vol dir que estiguem barallats". A més, també ha respost a José Bono, recordant-li que "qui decideix qui s’expulsa al PSC és el PSC".

El primer secretari dels socialistes catalans ha recordat la voluntat de fer un referèndum que sigui vinculant i ha expressat que "no ens podem imaginar una altra manera de fer-lo que no sigui sota la legalitat", cosa que "és possible". Ha reiterat, però, en referència al PSOE, que "contra la independència hi estem tots".

En cas que es declarés la independència, Navarro ha assegurat que "l’estat popi portaria a una disminució del PIB durant molts anys", la qual cosa significaria que Catalunya "pagaria un peatge durant anys" perquè caminaria cap a "un empobriment de l’economia catalana".

Tanmateix Navarro no ha defugit el debat sobiranista sinó que ha considerat "que es pot debatre tot" i ha alertat que "en qualsevol cas, a la independència s’hi haurà d’arribar a través d’un acord, però no veig que això sigui possible". Per això, ha reiterat la seva aposta per una Espanya federal per "compartir projecte amb Espanya i Europa amb millors condicions i major llibertat" i "deixant molt clar que hi haurà lleis que només seran competència únicament de l’Estat federat".