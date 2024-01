Pep Guardiola surt en defensa de Xavi

L'ex entrenador del Barça, Pep Guardiola, ha donat tot el seu suport a Xavi. Guardiola considera injust que sempre s’apunti als entrenadors quan es donen aquestes situacions hi han mals resultats i en el cas del Barça, diu que són els jugadors els que ara han de donar un pas endavant.

Pep Guardiola ha fet aquestes declaracions anit en la Gal·la de la FIFA celebrada a Londres, on va ser premiat com a millor entrenador de l’any 2023. La reina de la festa va ser Aitana Bonmatí, que va aconseguir el premi The Best a la millor jugadora. És l’únic premi individual que li faltava a la futbolista de Sant Pere Ribes. El The Best a millor jugador masculí va ser per a Leo Messi, que va sumar el seu tercer premi de la FIFA.