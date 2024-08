ESPORT I CONCILIACIÓ

Victòria Porta, entre els patins i la granja

La jugadora catalana Victòria Porta atén els micròfons de 'La Brúixola d' Estiu ' per parlar sobre la seva trajectòria al món de l'hoquei patins i per explicar com combina la seva feina amb ser responsable d'una explotació de porcins.