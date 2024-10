Uns 8.000 alumnes catalans que s'han quedat fora de l'FP abandonen els estudis

Més de 8.000 alumnes catalansque aquest curs volien fer un grau mitjà de Formació Professional i es van quedar sense plaça han acabat deixant els estudis. Així es desprèn de les xifres que ha presentat avui el Departament d’Educació, que s’ha compromès, de cara al curs vinent, a agilitzar i facilitar el procés de matriculació per revertir la situació.

L’objectiu és evitar que es repeteixi el desgavell dels últims cursos, tant en la matriculació com en l’assignació de places. En aquest sentit, el Departament vol que tots els alumnes estiguin matriculats abans de l’agost i que no hi hagi cap estudiant que s’incorpori a les classes amb el curs en marxa, com ha passat enguany. La consellera d’Educació, Esther Niubó, s’ha mostrat preocupada per les xifres d’abandonament, ja que hi ha un 9% d’alumnes que l’any passat van cursar quart d’ESO i que ara ja són fora del sistema educatiu.

D’altra banda, ha lamentat les raons que al·lega un quart de l’alumnat que finalment no s’ha matriculat a l’FP: "Un 25% de l'alumnat manifesta no haver-se matriculat perquè li va passar el termini o perquè estava fora. Això no pot tornar a passar: hem de millorar la comunicació amb l'alumnat sol·licitant per tal que estigui assabentat dels terminis de presentació de les sol·licituds". En aquest sentit, el Departament es planteja fer servir també plataformes com les xarxes socials i emprar un llenguatge més entenedor.

Escurçar els terminis

Pel que fa als tempos, la conselleria concentrarà tres processos d’assignació al mes de juliol, mentre que fins ara se n’hi feien dos. Aquí serà clau la digitalització i la centralització dels tràmits per part d’Educació. "Si ho fem tot online i, per tant, l'alumne accepta la plaça que li ha estat assignada via telemàtica, ja no passem aquesta gestió als centres i podem comprimir els terminis", ha explicat la directora general d'Alumnat, Gemma Verdés.

Amb tot, Verdés ha deixat clar que “les regles del joc”, és a dir, els criteris d’assignació, no variaran i continuaran tenint en compte la nota. Els canvis, doncs, seran en el calendari, l’agilitat, la comunicació i l’orientació.