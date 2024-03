Ubasart diu que el crim de Mas d'Enric era "difícilment previsible" i es nega a dimitir

La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha comparegut avui davant del Parlament de Catalunya per donar explicacions sobre el crim de Mas d’Enric. Ho ha fet vuit dies després de l’assassinat de la Núria, cuinera del centre, a mans d’un pres, i enmig de les protestes dels funcionaris de presons. Ubasart ha defensat que l’homicidi era “difícil de preveure” i no ha dimitit, tal com exigeixen els treballadors.

Ubasart ha comparegut al costat del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, de qui també demanen la destitució i que tampoc ha dimitit. La consellera ha començat lamentant el crim i dient que assumeix la seva responsabilitat, però després ha passat a defensar el funcionament del sistema en aquest cas. Ha assegurat que l’evolució del pres que va matar la Núria era “favorable” i que res feia imaginar el que va passar.

Tot i això, Ubasart ha admès que l’home havia estat sancionat a l’octubre per agredir un altre reclús, i també que va rebutjar fer activitats per progressar de grau penitenciari, perquè no tenia al·licients a l’exterior. "Entre els motius expressats per l'intern per signar la disconformitat de participar en algunes intervencions psicosocials, es troba la de no tenir suport social o familiar a fora del centre penitenciari i, per tant, manquen incentius de sortida de permisos o de progressió de grau", ha detallat.

En la seva intervenció final, la consellera ha recordat algunes mesures que ja s’han pres arran de l’assassinat per millorar la seguretat a les cuines. Es tracta de garantir la presència de funcionaris de vigilància perquè el personal de cuina no es quedi sol amb els reclusos, i la instal·lació d’un polsador d’alerta per si hi ha una emergència.

Crítiques de l'oposició

Sembla que les explicacions que ha donat la consellera Ubasart no han convençut els partits de l’oposició. El portaveu del PSC, Ferran Pedret, ha lamentat que no s’hagin assumit responsabilitats. Però d’altres han anat encara més lluny i han demanat la dimissió d’Ubasart i Calderó. Concretament, han estat els portaveus de Junts, Francesc de Dalmases; el de Vox, Joan Garriga; el del PP, Alejandro Fernández, i el de Ciutadans, Carlos Carrizosa.

En canvi, els comuns i la CUP s’han centrat més en la situació dels presos arran de les protestes dels funcionaris. Tots els partits, això sí, han coincidit a qüestionar la gestió del Govern d’aquesta crisi.

Els treballadors mantenen les protestes

I, mentre a l’interior del Parlament tenia lloc aquesta compareixença, a fora hi havia una concentració de treballadors penitenciaris. La protesta ha començat a les vuit del matí i ha estat marcada pels crits que demanaven la dimissió de Gemma Ubasart i Amand Calderó. El fet que no s’hagin produït aquestes dimissions obre la porta a noves protestes i bloquejos a les presons catalanes. De fet, un dels funcionaris presents a la protesta i portaveu d’UGT, Xavier Martínez, ja ho ha deixat clar a primera hora: "Si no hi ha dimissions, seguim".

Cal recordar que, fins ara, les mobilitzacions s’han decidit de forma assembleària per les plantilles de les presons. Ara, per tant, caldrà veure quines decisions prenen i com es lleven demà els centres penitenciaris d’arreu del territori.