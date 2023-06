Contingut ofert per la Generalitat de Catalunya

Un turisme responsable per frenar la sequera

En la setmana de la sequera a Onda Cero Catalunya, avui us volem parlar de què podem fer per estalviar aigua. Al final, la millor manera de preservar els nostres embassaments és reduir el nostre consum. Per això, és vital la conscienciació de la ciutadania, el granet de sorra que podem aportar cadascun de nosaltres, però també de la resta de sectors. Un que és clau al nostre país és el turisme.