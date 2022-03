El TSJC anula la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona

LEER MÁS Barcelona quiere prohibir los vehículos con etiqueta amarilla en la ZBE

En la resolución, la sección 5ª de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha estimado los seis recursos presentados por 10 colectivos a la ordenanza municipal que se aprobó en diciembre de 2019 y que entró en vigor en enero de 2020. Argumentan que faltan "informes que avalen algunas restricciones, exceso del ámbito geográfico de implantación o demasiada restricción del tipo de vehículos afectados". La sentencia, que se puede recurrir, tiene dos votos particulares concurrentes. Es decir, comparten la tesis mayoritaria que anula la ordenanza pero con otros argumentos.

Sistema rígido y restrictivo

La sentencia considera que el distintivo ambiental de la DGT para restringir la circulación de vehículos en la ZBE es un sistema rígido y sujeto a la capacidad económica de su propietario, ya que los vehículos sin distintivo tienen que ser renovados y no se contemplan medidas alternativas o menos restrictivas.

Según el tribunal, en el expediente administrativo, no se calculan suficientemente las consecuencias económicas sobre el mercado y la competencia de la ZBE ni se evalúan los costes y beneficios del proyecto para sus destinatarios. Los magistrados también ven problemas de forma y detectan "vicios substanciales" en la elaboración de la norma, ya que los informes y memorias elaborados se han hecho con datos no actualizados y no cumple los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Cuestionan el ámbito de aplicación

Los jueces también creen que los datos sobre las emisiones contaminantes se presentan de forma "imprecisa" y que mantenían una tendencia a la baja en el año 2017 y 2018. Según la resolución, los valores medios de NO2 se cumplieron entre el 2016 y el 2019, con la excepción del 2017. Sí que se superaron en los distritos del Eixample y de Gracia, pero no en el resto de estaciones. Por este motivo, rechazan que se apliquen las restricciones de forma uniforme.

Dan la razón a 10 entidades

La sentencia da la razón a 10 colectivos que habían llevado la ordenanza a la justicia:

Asociación plataforma de afectados por las restricciones circulatorias

Asociación de familias numerosas de Cataluña

Gremio provincial de talleres de reparación y mantenimiento de automóviles de Barcelona

Gremi de Transporte y Maquinaria de la Construcción de Cataluña

Asociación General de Autónomos-PIMES Transportistas de Cataluña

Federación catalana de transporte de Barcelona (TRANSCALIT)

Asociación de transportistas agrupados condal (ASTAC CONDAL)

Transprime Spanish Shippers Council

Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajes (FECAV)

Asociación de Empresarios de Transporte Discrecional de Cataluña (AUDICA)

El gobierno municipal estudiaba vetar a los vehículos con etiqueta amarilla

La decisión del TSJC se ha conocido pocos días después de que el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, planteara estudiar, sin calendario, restringir el acceso a la ZBE a los vehículos con etiqueta B empezando por los vehículos euro 4. Una idea que el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, descartó asegurando que "no es el momento".