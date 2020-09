Torra ja no és president de la Generalitat

Per unanimitat, l’alt tribunal confirma l’any i mig d’inhabilitació per a càrrec públic de Quim Torra en considerar que ha desobeït de forma reiterada i obstinada el mandat de la JEC investit d'autoritat i d'acord amb la legalitat.

Ja és oficial. El Tribunal Suprem confirma per unanimitat la inhabilitació d’un any i mig i una multa de 30.000 per a Quim Torra per haver desobeït de forma “contumaç, obstinada i reiterada” la Junta Electoral Central en no retirar una pancarta a favor dels polítics presos durant el període electoral la primavera del 2019.

D'aquesta manera, ratifica la condemna imposada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El tribunal diu que l'exhibició de símbols durant el període electoral vulnera la neutralitat de les institucions. El TSJC ja ha notificat formalment a la defensa de Torra l'execució de la sentència i, per tant, Torra ha deixat de ser president de Catalunya avui mateix.

Aquesta inhabilitació porta a Catalunya a la inestabilitat, amb un govern en funcions en plena pandèmia i sense una resposta unitària de l'independentisme. El vicepresident, Pere Aragonès, assumirà atribucions de la presidència però no podrà fer destitucions, dissoldre el Parlament ni convocar eleccions. El president de la cambra, Roger Torrent, podrà activar el rellotge amb un ple, si no hi ha presidenciables viables, i JxCat i ERC tindran cert marge per pactar la data dels comicis. Les eleccions podrien arribar entre finals de gener i principis de febrer.

Abans, però, el govern ja prepara la sortida del Torra del Palau de la Generalitat, acompanyat de l’executiu, representants de partits i entitats, amb formació dels mossos i acollida ciutadana a Sant Jaume. Aquesta seria la resposta institucional. Al carrer, Òmnium Cultural, l’ANC i els CDR ja preparen mobilitzacions. La primera podria ser aquesta mateixa tarda a dos quarts de 8 del vespre a Jardinets de Gràcia.