Eleccions al Parlament 14F

Illa: "Estic preparat per presidir Catalunya"

L’encara ministre de Sanitat, Salvador Illa, accepta liderar la candidatura del PSC per a les eleccions convocades per al 14 de febrer perquè "confio en les capacitats dels catalans per superar l’adversitat i apostar pel retrobament, sense revenges, retrobant-nos, tornant al punt en el qual van deixar d’escoltar-nos".

Redacción