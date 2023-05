Salut consolida el programa de trasllat amb ECMO pediàtric per garantir l'assistència arreu del territori

El Departament de Salut ha consolidat el programa de trasllat amb ECMO pediàtric amb un protocol pioner a l'Estat que garanteix l'assistència i trasllat d'infants les 24 hores del dia en qualsevol punt del territori. Catalunya ha realitzat 12 trasllats amb ECMO de pacients pediàtrics en 10 anys, però la novetat és que ara s'ha traçat un procediment que s'activarà en els propers casos que sorgeixin.

La teràpia ECMO és l'oxigenació per membrana extracorpòria que proporciona suport cardíac i respiratori prolongat als pacients, els pulmons i el cor dels quals són incapaços de desenvolupar les seves funcions vitals amb normalitat. "Ens permet substituir la funció del cor i els pulmons dels pacients", ha resumit el doctor Joan Balcells, cap de secció de Cures Intensives Pediàtriques i director del Programa ECMO Pediàtric i Neonatal de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, en una roda de premsa convocada aquest matí al Departament de Salut.

El primer cas del 2023 a Catalunya ha estat el de l'Aisha. Aquesta bebè de dos mesos i mig va néixer el 4 de març a l'Hospital Santa Tecla de Tarragona amb aspiració de meconi, una anomalia respiratòria per la qual no li arribava prou oxigen a través de la placenta, i va ser traslladada en primera instància al centre de referència de la demarcació, l'Hospital Universitari Joan XXIII. "És una de les patologies més greus que pot tenir un nadó quan neix. Llavors, necessitava suport respiratori cada cop més elevat, però amb les màquines disponibles del centre no era suficient per oxigenar correctament", ha comentat Mar Albújar, cap de secció de Crítics Pediàtrics i Neonatals del Joan XXIII.

A partir d'aquí, s'activa el protocol. Un equip format per 12 professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona i de l'Hospital Sant Joan de Déu, va desplaçar-se fins al Joan XXIII, on es trobava ingressada la nena, per iniciar la teràpia amb ECMO i traslladar-la en ambulància medicalitzada pediàtrica, a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. "El que sobretot li ha salvat la vida a l'Aisha ha estat el treball coordinat entre els dos grans hospitals de referència en patologia pediàtrica, juntament amb un equip especialitzat del SEM adequat per fera aquest tipus complex de trasllat", ha subratllat el conseller de Salut, Manel Balcells.

Després de gairebé 10 dies amb ECMO, i prop de dos mesos d'ingrés, l'Aisha s'ha pogut recuperar de forma satisfactòria. "Gràcies a tothom qui ha participat en aquest procés. Si no fos per això, ara l'Aisha no tindria l'Aisha entre els meus braços", ha reconegut la seva mare, Radya Bakkari. La bebè forma part dels pocs casos de pacients pediàtrics, 10 durant els últims tres anys a Catalunya, que han requerit un trasllat amb ECMO per a poder sobreviure. Aquest programa és pioner al conjunt de l'Estat i ha permès assistir i traslladar a infants d'altres comunitats autònomes com les Balears, Navarra i Castella-la Manxa.