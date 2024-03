La reunió entre Vilagrà i els sindicats de presons no dona resultats

La reunió entre la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, i els representants sindicals de les presons catalanes no ha servit per desescalar el conflicte. Tot i que aquest dimecres ha estat el segon dia consecutiu de normalitat als centres penitenciaris, el malestar continua present a les plantilles. Els treballadors insisteixen a demanar dimissions a la cúpula de Justícia, una línia vermella que el Govern no accepta.

Els crits dels funcionaris de presons aquest matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona només han estat interromputs pels cinc minuts de silenci en homenatge a la Núria, la cuinera assassinada per un pres a Mas d’Enric tot just fa una setmana. La reclamació més repetida ha estat, un cop més, la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó.

Una exigència a la qual s’ha sumat en Pablo, el nebot de la cuinera, que ha fet de portaveu de la família. "Han de cessar del seu càrrec, no poden continuar allà. Algú ha d'assumir la responsabilitat del que ha passat, ja fa set dies que em van treure la possibilitat d'abraçar la meva tieta", ha reivindicat.

Després de l’ofrena floral que ha fet la família a les portes del Palau de la Generalitat, i un cop acabats els cinc minuts de silenci, ha arribat finalment la reunió. Els representants de tots els sindicats amb vots a les passades eleccions s’han assegut amb la vicepresidenta Vilagrà durant prop d’una hora. El resultat, segons els sindicats, ha estat decebedor.

"La trobada ha estat nefasta, sembla que no escolten la veu de la plantilla i de les assemblees", ha lamentat Carlos de Ardanaz, portaveu de CCOO. "Diuen que, quan acabi la investigació, depuraran responsabilitats. El màxim responsable dels serveis penitenciaris és Amand Calderó, i la consellera és qui l'avala. Per a nosaltres, està molt clar quin és el cap que ha de penjar", ha insistit Núria Nasarre, d’UGT.

Tots els sindicats han convocat una concentració demà davant del Parlament de Catalunya a les vuit del matí, una hora abans de la compareixença prevista de la consellera Ubasart. D’altra banda, no descarten que hi tornin a haver protestes i bloquejos a les presons.