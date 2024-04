Retrets entre la Generalitat i la Moncloa per la compareixença de Pere Aragonès al Senat

El Govern central ha criticat Pere Aragonès per haver parlat sobre l'autodeterminació i el finançament singular per a Catalunya al Senat. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha acusat el president de la Generalitat de "participar en el xou del Partit Popular".

"Aragonès està en precampanya, va fer el seu plantejament i crec que s'ha equivocat perquè ha donat matèria al PP per poder criticar l'amnistia", ha assegurat en una entrevista a Espejo Público d'Antena 3.

Posteriorment, la Moncloa ha tornat a tancar la porta al referèndum. "No hi estem a favor. El referèndum no és una solució positiva per a Catalunya", ha reblat la portaveu i ministra d'Educació, Pilar Alegría.

"Cantar les veritats"

Des del Palau de la Generalitat, la portaveu replica a la Moncloa que el cap de l'Executiu català va acudir al Senat per "cantar les veritats". "Quantes vegades hem sentit per part del govern espanyol això és impossible i ha acabat sent una realitat? Nosaltres no parlem d'impossibles, sinó de reptes a assolir", ha assegurat Patrícia Plaja.

La poretaveu també ha retret a l'Executiu central la seva absència aquest dilluns al Senat. "Ells també han tingut un paper important en l'amnistia, per voluntat o a contracor. Són ells els que haurien de respondre per què no van anar a defensar-la", ha manifestat Plaja.